橫向比對汙染相關性 中市空汙破獲率大幅提升

環保局等相關人員，展開現場連續監測記錄資料比對！（陳世宗翻攝）.

「魔鬼藏在細節裡！」台中市政府環保局稽查環保違法廠家，傳統作法僅比對單一項目資料，往往無法掌握其他不同類別汙染指標，像是空汙、水汙、廢棄物及毒化物彼此的相關性。之後已改採橫向勾稽方式，逐一核對各環保申報系統、空汙檢測資料系統，以多元方式揪出可疑的問題點。

環保局指出，去年市府主動查核268家次可疑違法廠家，破獲違反空汙法32案，查獲率由104年5.6%，大幅提升至105年11.9%，進一步阻嚇業者違規行為。

環保局表示，依照現行空氣、水汙、廢棄物及毒化物等各項環保法令要求，事業單位需申報原物料使用量、產品產量、空汙排放量、廢水排放量、廢棄物產生量及流向，以及毒化物使用種類、數量等資料，但各項系統均屬單行道，未有橫向勾稽機制，導致部分業者於各系統中申報不一致的種類及數量躲避查緝。

環保局白智榮局長表示，該局已改採用橫向勾稽機制，針對事業單位需申報的各項環保資料系統與空汙檢測資料逐筆查證核對，成功查獲多家取巧業者並依法開罰。

環保局突破傳統空汙查核模式，加強各環保申報系統的橫向勾稽機制，查核前預先掌握問題核心，讓稽查時間大幅減少，查獲率有效提升；呼籲業者務必依規做好空汙防制措施，避免受罰。

(中時)