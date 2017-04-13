失能別慌 先到輔具中心「借」最划算
60歲的王太太，日前因跌倒、小腿粉碎性骨折住院，出院後為了生活方便，購買輪椅、助行器、洗澡椅、電動床等輔具，前後花了近10萬元，經數年的復健，許多輔具已不再需要，擺在家裡佔空間。衛福部指出，民眾可先向各縣市輔具中心「借用輔具」3個月，事後仍有需求再購買，不用的輔具可捐給輔具中心。
國內目前有28家輔具資源中心，衛福部指，今年底預計於台南、雲林、屏東3地各再添一處，總計來到31家。衛福部社家署副署長祝健芳表示，失能、身心障礙、有輔助需求的民眾，均可前往各縣市輔具資源中心尋求協助，各中心的評估人員會視個案情況提供意見與協助。
台北市西區輔具資源中心輔具評估人員、職能治療師蕭英露表示，民眾來到輔具中心後，評估人員會就對方的困難和需求，提出解決方法來討論；該中心的展示間，展示著各種室內空間的輔具，讓民眾先行學習、參考，回家後便可以自行上網搜尋比價，購買後也能立刻上手使用。
像以失能臥床者為例，若透過傳統人力來移至浴室洗澡如廁、或搬到輪椅上推出門，可能須2~3人才能完成，一旦施力不當又容易受傷，如此可透過「吊式移位機」解決，僅需一人便可操作，能輕鬆搬移100公斤以下的民眾。
祝健芳說，民眾在住院期間，家屬便可先到輔具資源中心借用像是輪椅、助行器等輔具，以北市為例，可免費租借長達3個月，這段時間可視恢復情況，購買適合的輔具、並跟政府申請補助。以吊式移位機為例，總價7~8萬元，但若為重度失能者則可申請補助，低收入戶補助4萬元、中低收入戶3萬元、一般戶2萬元，補助的經費、輔具項目皆可上衛福部社家署網站查詢。
(中時)
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