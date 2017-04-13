一年淨灘220次　桃園當全國淨灘活動主場

桃園舉辦淨灘活動不遺餘力。（環保局提供）

桃園市去年共舉辦過220次淨灘活動，動員2萬1155人次，清理了176公噸的垃圾。（環保局提供）

行政院環保署將在本月22日「世界地球日」，舉辦各縣市淨灘活動，今年選定桃園作為全國主場，桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，桃園連續舉辦淨灘活動已經有10餘年，全市沿海4個行政區海岸線長達39公里，光是去年大大小小的淨灘活動就有220場。

羅文林說，除了以局處名義擴辦的淨灘活動外，志工、企業也會認養或自主辦理淨灘活動，去年共舉辦過220次淨灘活動，動員2萬1155人次，清理了176公噸的垃圾，數量十分可觀。

羅文林表示，今年環保署以桃園作為主場，希望各縣市統一在本月22日舉辦淨灘，雖礙於潮汐差異，會有一兩日的差別，但總歸是為了世界最美麗海灣組織明年將在澎湖舉辦的國際年會做鋪陳，目前永安漁港和竹圍漁港分別有1700人、800人報名，民眾除了參與淨灘，企業也可呼籲員工認養海岸，與當地環保人士、公民營機構、學生及志義工一同守護海岸。

(中時)