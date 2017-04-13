南韓5總統候選人：應防美軍先發攻擊北韓

北韓領導人金正恩(右1)與其軍政高官今日前往黎明大街開發區視察，當地將大量豪華公寓與一幢70層高的摩天大樓。（圖／美聯社）

韓國總統候選人在13日電視辯論會上一致表示，必須防止美國對北韓進行「先發制朝（鮮）」的軍事行動，韓國外交部長也就此指出，美方已承諾在對北韓有重要行動前會事先與南韓溝通。

據韓聯社報導，韓國5大黨總統候選人今日應韓國記者協會和SBS電視台邀請出席電視辯論會，就美國先發制人對北韓動武的對策進行討論。5人大體上同意須防止美國對北韓進行先發性軍事行動，但對於具體應對方案意見不一。

最大在野黨共同民主黨籍總統候選人文在寅表示，他將打電話給美國總統說，美方不應未經韓方同意單方面發動攻擊，然後宣佈國家進入緊急狀態，並要求北韓停止挑釁，同時與中方合作。文在寅把重點放在預防美國對北韓進行先發攻擊上。

國民之黨候選人安哲秀說，他將第一時間與美國和中國領導人通電話，對美方說不許發動戰爭，並呼籲中方向朝施壓。然後發表聲明要求北韓立即停止挑釁，同時加強軍事戒備態勢。

自由韓國黨候選人洪准杓則表示，最重要的是與美方及中方協商避免先發制人打擊北韓。如覆水難收，則要向全軍下達動員令，立刻啟動收復故土作戰。

正黨劉承旼表示，搶攻為守是預防性自衛措施，且需韓美密切協調和溝通，因此這次要由重視國防的候選人當選總統。美國若要先發制人，必須在韓美充分協商做好軍事準備後進行，韓方也要保持高度戒備態勢。

正義黨沈相婗表示，她將發表對國民講話。她認為在任何情況下都不應在半島採取軍事行動，因此她會與美中領導人通電話，急派特使力陳半島和平原則。

韓國外交部長官尹炳世也在向國會報告時說，美方一直向南韓表示，在推行涉及北韓的重要安全政策前，一定會事先與韓方溝通協調。

尹炳世表示，韓美合作比以往任何時候都更密切，有相當多的韓方立場體現在習川會成果之中。

尹炳世還對美國動武的機率回應說，不宜以百分比描述軍事問題，但4月北韓國父金日成生日和建軍節，風險的確飆升，北韓核試的挑釁舉動會引起韓美兩國高度警惕。

(中時電子報)