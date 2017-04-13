陳昇備240瓶紅酒開唱 唐綺陽玩直播險成靈異節目

陳昇上直播玩超開，２分鐘快速換裝成貓王造型。(飲酒生活節提供)

陳昇(左)與唐綺陽好默契，２人鬥嘴笑料不斷。(飲酒生活節提供)

陳昇５月將為「飲酒生活節」壓軸開唱，私下就熱愛小酌的他，笑說：「主辦單位找對人了，品酒中開唱，根本是為我量身打造的。」他為此豪氣砸下18萬，買了240瓶紅酒要與現場粉絲分享，更喊話：「我的粉絲大家都知道，來我的場不盡興就白來了，因此大家儘管放膽來參加這場派對。」

他12日特別到唐綺陽直播現場宣傳活動，唐綺陽直呼２人好一陣子不見，他笑回：「說的真準，日前我才跟單車隊去金寶山一遊，還陪好友去買靈骨塔。」無厘頭對話讓現場笑翻，節目才開始他就先喝紅酒暖嗓，霸氣說：「喜歡上唐綺陽直播，只要練酒量，不用練歌啦！」接著他一連熱唱〈歡聚歌〉、〈鼓聲若響〉等歌，宛如線上演唱會，他唱得陶醉，妙喻：「就當成『飲酒生活節』前的品酒嗨歌前奏曲。」

唐綺陽要求與他合唱，卻擔心開口收視會下滑，陳昇急忙安慰：「不用太在意啦，現在什麼型態節目都有，就不要當成是做知性節目，反正妳的名字現在改成陽字，充滿玄學，就當成靈異節目好了。」最後他加碼變身台版貓王獻唱西洋金曲〈Cant Help Falling In Love」〉，唐綺陽則激動地熱情獻吻回禮。

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(中時)