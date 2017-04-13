台北大屯國小參訪博屋瑪國小 體驗泰雅文化課程

來自台北市大屯國小的都會區小學生，拉著行李箱前往和平區博屋瑪國小，進行2天1夜的校際交流活動。（王文吉攝）

台北市大屯國小30多名師生前往和平區達觀部落參訪，受到博屋瑪國小原住民學童熱烈歡迎。（王文吉攝）

大屯國小學童手舉大型木杵，學習泰雅族人搗小米的訣竅。（王文吉攝）

達觀部落泰雅族人指導大屯國小學童拉弓射箭，體驗原住民族的狩獵文化。（王文吉攝）

台北市大屯國小前往和平區達觀部落的博屋瑪國小，進行校際交流，兩校師生開心合影。（王文吉攝）

台北市大屯國小30多名師生今日上午前往和平區達觀部落的博屋瑪國小，進行2天1夜校際交流，副市長林依瑩也到校觀摩，她表示，博屋瑪去年起改為實驗學校，辦學成效良好，吸引各界前來交流觀摩，市府也規劃成立完全實驗教育學校，擴大博屋瑪的成功經驗。

為歡迎遠道而來的小客人，博屋瑪國小學生表演泰雅族組曲，大屯國小回饋活力四射的街舞，接著兩校進行泰雅射箭、搗小米及口簧琴等闖關活動，校方並安排兩校學生共學，體驗狩獵、射箭、採野菜等民族文化課程。

博屋瑪國小校長比令‧亞布表示，該校首度與都會區學校交流，兩校學生的生活背景與文化知識系統不同，透過2天1夜課程，可讓小朋友彼此交換其所知所學。大屯國小校長連麗玲表示，相信所有小朋友都能滿載而歸，希望未來博屋瑪學生也能前往大屯國小學習。

教育局表示，博屋瑪國小為全國第一所發展原住民文化為教育理念的實驗小學，除保留國語、英語、數學、科技以及自然生活課程外，更將藝文、健體、綜合、社會等領域重新建構，推行專屬博屋瑪的泰雅文化課程。

(中時)