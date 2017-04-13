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新加坡羽球賽》許雅晴險些扳倒世界第4山口茜

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許雅晴在新加坡頂級賽女單次輪險些扳倒世界排名第四的日本名將山口茜，無緣闖進最後8強。（羽協提供／資料照）

現年26歲的台灣女羽二姊許雅晴，13日在超級系列新加坡頂級賽第二輪拚戰了1個小時險些扳倒大會第三種子、世界排名第四的日本名將山口茜，可惜功虧一簣，最終仍以19比21、21比16、21比23敗下陣來。

許雅晴目前世界排名29，之前不曾與山口茜交手過，由於雙方都不孰悉彼此，因此打來格外激烈，首局兩人你來我往直到19平手，山口茜連下2分拿下第一局。

第二局許雅晴發起猛烈攻擊，從頭到尾都沒有落後過，21比16扳回一城，決勝局，雙方歷經15次平手，許雅晴從15比19落後情況下追平，無奈在21平手「丟士」之後抵擋不住山口茜的強拍，沒能擒下強敵，但還是雖敗猶榮，止步16強。

混雙賽，王齊麟與李佳馨聯手只花28分鐘就以21比16、21比15拍退日本選手，順利搭上8強列車。

(中時電子報)

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關鍵字：羽球新加坡許雅晴山口茜
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