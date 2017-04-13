助孕吉祥物 草埔隧道貫通石明天開放索取
南迴公路正在興建的草埔隧道，第一階段已經貫通，貫通石將會在台東發放給民眾。高南區工程處長陳保展表示，貫通石預計在明天送到台東縣政府建設處、公路總局台東工務段辦公室，有意索取的民眾可以到2個地點索取。
草埔隧道連接台東縣與屏東縣，是南迴公路拓寬及截彎取直工程中，施工最困難的一段，工程人員從隧道中段往下打豎井後，從中段往東西兩側施工，隧道總長4.6公里，豎井往屏東端日前率先貫通，因此有一批貫通石可以供民眾索取。台東端的貫通期程可能要到明年初。
陳保展表示，坊間認為貫通石可以有助生的功用，因此不孕的婦女特別喜愛，另外還有民眾表示，貫通石埋在山的深處數億年，磁場特別強，有避邪、招財的功用。
為了讓民眾可以索取貫通石，高南區工程處將會把貫通石送到台東縣政府建設處、台東工務段辦公室，預計明天可以開放民眾索取。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。