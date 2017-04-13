助孕吉祥物 草埔隧道貫通石明天開放索取

草埔隧道貫通石，將在明天開放索取。（黃力勉攝）

南迴公路正在興建的草埔隧道，第一階段已經貫通，貫通石將會在台東發放給民眾。高南區工程處長陳保展表示，貫通石預計在明天送到台東縣政府建設處、公路總局台東工務段辦公室，有意索取的民眾可以到2個地點索取。

草埔隧道連接台東縣與屏東縣，是南迴公路拓寬及截彎取直工程中，施工最困難的一段，工程人員從隧道中段往下打豎井後，從中段往東西兩側施工，隧道總長4.6公里，豎井往屏東端日前率先貫通，因此有一批貫通石可以供民眾索取。台東端的貫通期程可能要到明年初。

陳保展表示，坊間認為貫通石可以有助生的功用，因此不孕的婦女特別喜愛，另外還有民眾表示，貫通石埋在山的深處數億年，磁場特別強，有避邪、招財的功用。

為了讓民眾可以索取貫通石，高南區工程處將會把貫通石送到台東縣政府建設處、台東工務段辦公室，預計明天可以開放民眾索取。

(中時)