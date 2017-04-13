砍警13刀 前保齡球國手道歉求輕判

曾為東亞保齡球國手的廚師吳志展，去年不滿遭警員張家逢開單取締他違規停車，竟拿剁骨刀朝張猛砍13刀險奪命，新北地院將他判刑9年6月，高院今日開庭吳男請求法官輕判，但被砍的員警當庭痛批他沒有悔意，訊後，審判長諭知全案辯結、5月4日宣判。

吳男被法警還押時，雖然雙手被上銙，但他仍合十鞠躬道歉，直說「一切都是我的不對，很後悔，希望法官判輕一點。」他自稱因為衝動才犯案，事後也很難過，請體諒他一時衝動。

57歲的吳男在去年8月2日下午4時許，發現自己在新北市板橋區溪頭街紅線違停2天的小貨車，被開了5張罰單，而張男正在開第6張罰單，他於是上前與張男理論，後來抓狂從自己車內取出1把剁骨刀，朝張男胸、頸等要害猛力揮砍。

員警張家逢當場大量出血，一度休克，胸腔、上肢、大腿多處刀傷，緊急送醫後才幸運撿回一命；檢方第1次聲請羈押，卻遭新北地院裁定30萬元交保，引發眾怒，檢方事後積極補強新事證二度聲押，法院才將吳羈押至今。

新北地院審理後認為，吳雖多次對張姓員警表達歉意，也在案發後20分鐘主動投案，但他公然在大馬路上持刀砍警，不但手段殘酷，惡性重大，更公然藐視國家公權力，嚴重危害社會治安，應予嚴懲，依殺人未遂等罪將他判刑9年6月徒刑。

案經上訴，高院今日召開最後辯論庭，吳男宣稱把剁骨刀放在車上，是他平常習慣不好，絕非預謀犯案，他衝動之下才持刀攻擊員警，後來看到員警男流血，就沒再繼續攻擊，他請求法官判輕一點，讓他早一點回家，並補償被害人。

(中時)