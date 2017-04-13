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檢察官改行政官 吳文忠轟小英想養哈巴狗！

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檢察官成行政官？檢察官放砲成哈巴狗
有「大砲」稱號的台中高分檢檢察官吳文忠，笑臉滿面的參加中區司改座談會，其實是有備而來。（馬瑞君攝）
台中高分檢檢察官吳文忠
有「大砲」稱號的台中高分檢檢察官吳文忠（右二），在中區司改座談會抨擊，將檢察官改行政官主張，是要讓檢察官成為被政治豢養的「小哈巴狗」，和放出去咬人的「大獒犬」。（馬瑞君攝）

總統府司法改革國是會議進行期間，中區司法改革座談會今天下午在台中司法大廈舉行，針對近來主張要把檢察官改為行政官議題炒得沸沸揚揚，有「大砲」外號的台中高分檢檢察官吳文忠抨擊，「這是不是小英政府想要控制司法的意思？」讓檢察官成為被政治豢養的「小哈巴狗」，和放出去咬人的「大獒犬」。

今天下午的司法改革座談會，由法務部檢察司司長林邦樑主持，聽取檢察官對司改的意見。他表示，目的是為了傾聽檢察官們的心聲，能夠部內及時解決的會立即處理，或帶回去在司改國是會議中反映。

針對此次司改中，主導的民間司改會人員及司法院法官代表，均主張要把檢察官改為行政官。吳文忠率先跳出來抨擊，「此舉無疑是行政牽制司法，政治控制司法。」

吳文忠質疑，「這是不是小英政府的意思？小英政府是不是想要牽制司法，想要控制司法，因此想要把檢察官改為行政官。」

他說，「關鍵是，掌控了檢察官，其實就是掌控了整個司法。」因為法官不告不理，只有檢察官能夠有主動偵查權，能夠掌控案件的偵查及起訴與否。僅保障法官的審判獨立權，還不能確保司法不受政治干預，必須同時保障檢察官的對外超然、獨立行使職權，司法才會不受政治干預。

吳文忠不改「大砲」本色，他表示：如果把檢察官改為行政官，受行政的牽制，那檢察官就會成了「被政治豢養的狗」，平常像是溫馴的「小哈巴狗」，對主人搖搖尾巴，被主人摸摸頭；必要時，也可以被主人放出去，成為兇猛「大獒犬」一般，聽指令放出去咬死人。

他強調，素來檢察官除受檢察一體的限制外，均保有司法官獨立行使職權的身分及地位，依據法律對外獨立行使職權，均無何爭議。為何有關檢察官的定位，還會成為此次司改的議題？

吳文忠指出，如果檢察官是行政官，前檢察官總長黃世銘應該不會被判刑，前總統馬英九也不應該被起訴。因為檢察總長向總統、行政院長報告偵查中案件，並聽取指示，都是「應該的」，豈有洩密？

林邦樑回應，檢察官們的心聲，會在司改國是會議中反映。

(中時)

關鍵字：檢察官行政官司改吳文忠
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