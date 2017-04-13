二次打擊利器 俄2022年將量產圖-160M2

有白天鵝之稱的圖-160M2（Tu-160M2）超音速戰略轟炸機擁有嶄新設計與裝備，可望成為俄羅斯戰略核三角的空中打擊主力。（圖/俄羅斯衛星網）

俄羅斯新改良的圖-160M2（Tu-160M2）「海盜旗」超音速戰略轟炸機預定2022年量產，而俄國空軍料將訂購30到50架。

據塔斯社報導，聯合飛機製造公司（UAC）總裁史柳薩（Yuri Slyusar）在接受俄羅斯24電視台（Rossiya-24 TV）專訪時透露，相關研發作業將於2021完成，2022將開始量產。

據俄羅斯衛星網報導，未來圖-160M2很可能以每年30到50架的速度，在喀山（Kazan）生產。而美國專家認為，圖-160M2專案與俄羅斯其他高調，但華不實的軍武專案不同，它不僅務實，而且戰力很強。

華府研究機構威爾遜國際中心（Woodrow Wilson International Center）旗下肯南高級俄羅斯研究所（Kennan Institute for Advanced Russian Studies）的軍事專家柯夫曼（Michael Kofman）告訴《國家利益》（The National Interest）網，這是款升級的一流轟炸機，設計得很有道理。

相形之下，「未來遠程航空兵系統」（PAK-DA）匿蹤轟炸機只是美麗的幻夢，而將圖-160現代化的圖-160M2，才是切實可行的計畫。此外，這也顯示，俄羅斯正積極發展空中核攻擊力，以致力維持陸、海、空核武全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad），而俄羅斯消息人士也贊同柯夫曼的看法。

俄羅斯國立高等經濟大學（Higher School of Economics）的高級研究員卡申（Vasily Kashin），就他所知，俄方真的會造圖-160M2。事實上，相關工作正在進行，俄羅斯多會打造多達50架。

圖-160M2就像圖-160般，主要是為了搭載巡弋飛彈而設計，能從遠距發射核彈。不過，圖-160M2有嶄新的設計，全新的航空電子與推進技術，甚至飛機結構，並將被賦予精確導引彈藥，發揮二次打擊能力。

卡申指出，它們可望高度升級，其中包括航空電子裝備、引擎，甚至飛機結構在內。

而在俄羅斯著重戰略系統的國家新軍備計畫中，圖-160M2將佔有一席之地。

(中時電子報)