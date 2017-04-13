竹市寶山路調撥車道 里長遞陳情書盼再評估

新竹市寶山路調撥車道工程，13日進行開工典禮，附近里民認為通往市區車道屆時剩1車道，恐機汽車相爭，高峰里長郭朋鑫（左起）、仙宮里長莫克雄，現場向市長林智堅（右）遞陳情書。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅（右）13日出席寶山路調撥車道工程開工典禮。（郭芝函攝）

為解決竹科周遭交通壅塞，新竹市政府交通處13日舉行「新竹市寶山路段調撥車道建置計畫」工程開工典禮，預計6月底完工，將提高1.5倍疏解率，改善上班通行瓶頸，但附近居民認為，往市區方向變為單線通車，屆時腳踏車、機汽車爭道，恐有安全疑慮，盼市府再三評估。

交通處指出，寶山路調撥計畫工程，投入2850萬經費，預計6月底啟用後，往園區上班尖峰時段（7點至9點），「2進2出」調整為「3進1出」，增加50％道路容量，若以上午尖峰入區車輛約3505車次計算，總共約可省下5萬分鐘的時間，換算經濟成本，每小時節省16萬4297元，1年約可省下8700萬的經濟效益。

林智堅說，上下班尖峰時間行經寶山路往返市區的車輛高達3505輛，超過道路容量非常多，「寶山路段調撥車道建置計畫」工程，規畫高翠路口至寶山路452巷進行道路拓寬，將原往園區方向2車道拓寬至3車道，全路段號誌線路地下化、並將鋪面刨除重鋪，紓解上班時段車潮。

但仙宮里、高峰里民認為，寶山路是大家上班、上課必經之路，2里居住人口共約2萬人，轄內又有竹蓮國小、培英國中、建華國中等學校，屆時規畫成調撥車道，往市區方向只剩1車道通行，不僅增加車輛排放廢氣，家長接送小孩上學，更是險象環生。里長們現場也向市長林智堅遞陳情書，盼相關單位研議。

對此交通處說，寶山路200巷至寶山路452巷路段現為雙向4車道，部分路段為上下坡、彎道，道路鋪面老舊，架空線路較雜亂，因此寶山路段調撥車道建置計畫，將分3階段進行，計畫正式上路實施前，相關配套措施將參考當地里長、里民建議進行調整，並積極協調科管局協助周邊鄰里公共事務，創造多贏局面。

(中時)