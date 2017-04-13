小燈泡案開庭 王嫌認罪說「我錯了」

內湖女童小燈泡命案，士林地方法院今天下午2點開庭，小燈泡母親王婉諭上午在臉書PO文，「希望小燈泡的犧牲，能在絕望裡找到價值」。她在庭上看到法醫的鑑定報告，小燈泡2、3節頸椎斷裂，他殺死亡，她頻頻拭淚。

法官證據提示結束後，王嫌的辯護律師黃致豪提醒檢察官提問，依精神鑑定，王嫌屬於病人，在提問時可能會因病陳述對自己不利的供詞，審判長蔡守訓駁回，並詢問他犯案當時想法，王嫌表示：「我認罪，知道殺人要接受法律的制裁！」並說：「我生病了，才會殺人」。法官又問：「如果殺人沒有法律制裁，就可以殺人嗎？」王嫌回答：「不行，因人家活得好好的，不能因為自己的關係就殺人。」

王嫌犯接著否認攀爬在西湖國小上是為了尋找對象，法官詢問：「為何帶刀。」王回答不知道，並說：「我很清楚法官的問題。」

小燈泡母最後將今天早上貼在臉書的內容，當庭呈給法官，並哽咽說，希望不要再發生類似案件。法院接著將進行言詞辯論，3位辯護人將依兩公約不能對患有精神疾病的被告判決死刑答辯。

(中時)