英語演講老人安養 她抱回全國冠軍
由教育部主辦的2017全國技專院校英語即席演講比賽前天進行決賽，共有11所公私立技專院校、30名選手參加，比賽則是採即席英語演講方式，猜賽者現場抽出題目後，準備10分鐘就得上台演說，除了英語能力要好，反應快更是一大重點。
龍華科技大學企管研究所一年級學生陳婷，比賽中抽中搭配今年推出長照2.0的老人安養題目，她以與奶奶相處的自身家庭狀況為例，用順暢的英語和內容說服評審，最終抱回全國冠軍。
陳婷說，當天抽的題目是搭配今年長照時事推出的問題，「老年人應該住在安養中心，還是應由家人陪伴照顧」，她以與奶奶相處的經歷為例，表達認為長輩有家人的陪伴和愛護，才能給予他們最大的身體、心理健康和安全，她也強調，長輩對於隔代子女的身教影響很寶貴，只有透過家庭安養才能達到。
(中時)
關鍵字：全國技專院校英語即席演講、長照2.0、老人安養
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