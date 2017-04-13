白百何出軌偷情片第二彈 任小鮮肉路邊搓揉屁股蛋

張愛朋大手由腰際往下游移，當街抓捏白百何屁股蛋。(取材自「全明星探」微博)

白百何爆出背叛結縭11年的歌手陳羽凡(左圖右)，偷腥小鮮肉男模張愛朋。(取材自白百何、「全明星探」微博)

33歲女星白百何，昨被「中國第一狗仔」卓偉踢爆她背著結婚11年的老公陳羽凡，在泰國與小鮮肉男模張愛朋偷情，兩人在池畔調情，男方還疑似起了生理反應，隨後連環爆出白百何夫妻倆早已各玩各的，疑似分居，而今陸媒再流出第二發偷情片，在街邊「摸捏揉臀」，尺度之大，再度引發討論。

白百何與張愛朋在泰國街頭親密接觸，又摟又抱，關係不言可喻。(取材自「全星探」微博)

《全明星探》再爆料，繼白百何與小4歲的鮮肉男模在泰國調情共度一晚後，隔天兩人在助理的陪同下，一同搭車去算命，事後走出店門，竟當街卿卿我我，張愛朋先是伸手幫女方整理吊帶褲背帶，白百何則轉身整個人趴黏在男方身上，男方接著一下拉手，一下順勢張開雙臂摟抱女方，兩隻手不安分地伸進白百何的吊帶褲後方，慢慢從腰際游移到臀部。

白百何在這狀況下並未推開張愛朋，反倒伸手勾住男方的脖子，任張愛朋對她的屁股蛋又摸又捏又揉，親密關係不言自明，讓看過影片的網友忍不住調侃：「他們去算命難道沒算出卓偉正在偷拍他們？」，而偷情事件爆發後，原本白百何預計周六在《歌手》總決賽給張碧晨助陣，根據陸媒報導，因醜聞的關係，幫唱來賓已緊急換成了在《三生三世十里桃花》裡，跟張碧晨合作演唱片尾曲〈涼涼〉的楊宗緯，而今天《歌手》官方微博公布演唱嘉賓陣容，獨缺張碧晨組，可證明已調整剔除了白百何。

(中時電子報)