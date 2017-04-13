頂中公路沿線電纜 欲地下化

中埔頂中公路沿線電纜眾多，中埔鄉公所與台電嘉義區營業處在13日共同會勘，並先決定架高電纜。（余信賢攝）

中埔頂中公路沿線電纜眾多，中埔鄉公所與台電嘉義區營業處在13日共同會勘，並先決定架高電纜。（余信賢攝）

中埔頂中公路沿線電纜眾多，中埔鄉長李碧菁（右二）與台電嘉義區營業處副處長許先能（左一）及立委陳明文（左二）在13日共同會勘，並先決定架高電纜。（余信賢攝）

嘉義縣中埔鄉頂六至中埔村台18線與135縣道，俗稱頂中公路，這路段兩旁的電纜及高壓電塔相當多，也曾在颱風季節造成電纜脫落停電，中埔鄉長李碧菁會同台電嘉義區營業處及立委陳明文到場共同會勘，並做出相關結論。

通往中埔村的135縣道，是一條寬18米全長約3.5公里的雙向道路，而道路兩旁種滿了艷紫荊，同時這也是中埔進出大埔及阿里山的重要道路之一，但這條道路卻充斥著電纜及高壓電塔，不只破壞了中埔135縣道的美景，更會在颱風來襲期間打落高聳電纜，造成停電甚至是漏電危機。

中埔鄉公所為了不讓電纜再次發生掉落意外，也為了讓135現更加美觀，13日會同台電嘉義區營業處到現場查看，中埔鄉長也邀請立委陳明文至現場。李碧菁鄉長在現場跟陳明文委員說明電纜地下化的原因及目的，台電嘉義區營業處電務副處長許先能也在現場了解。

立委陳明文表示，由於這一條135縣道屬於進入阿里山門面的計畫道路，因此希望將此道路納入前瞻計畫，可以將道路品質、管線及光環境整體納入，將會變成景觀大道，目前台電嘉義區營業處副處長許先能也允諾在今年颱風來襲之前，先行完成纜線架高工程。

台電嘉義區營業處副處長許先能表示，135線的電纜會在今年7月前將這段道路的電纜架高，避免與兩旁的行道樹有糾結造成電纜打結，造成電纜電線短路。台灣目前電力設備地下化比例約18．45％，勝過鄰近已開發國家日本的15％，台電2017至2020年計畫將推動防災型電纜線地下化422公里，經費約投入70億元，比例將再提高。

(中時)