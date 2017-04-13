英國國會報告稱 中俄駭客恐干預英國脫歐公投

去年，英國舉行決定是否脫離歐盟的全民公投，以出人意料的贊成脫歐過半告終，引起各界議論紛紛，儘管沒有證據支撐，英國國會下議院12日發佈的一份報告仍宣稱，「非常擔心中俄駭客干涉了脫歐公投」。

美國媒體CNBC12日報導指出，這份報告由英國公共事務管理及憲政委員會發布，報告表示英國國會議員「對於外國干涉去年英國脫歐公投的指控非常關心」。

去年6月7日英國政府官方登記註冊成為脫歐公投選民的網站，在登記註冊期限截止前故障，導致數以萬計選民無法註冊。

該委員會並未提到誰可能是幕後黑手，但指出俄國和大陸都深知大眾心理及如何利用個人，藉此採取網路攻擊。

(旺報)