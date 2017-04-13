高市文化局「以住代護」擴大，上千人想住眷村

高市「以住代護」計畫擴大進入全民修屋階段，8日開放預約看屋至今，已有上千人參與。（高市文化局提供）

如果有機會住眷村，你想申請嗎？高市文化局3年來推出4梯次「以住代護」人才基地計畫，吸引不少民眾發揮創意，申請進駐鳳山黃埔新村，今年擴大進入全民修屋階段，擴大民眾參與層面，8日開放預約看屋至今，已有上千人參與。

高市文化局2014年起陸續推出人才基地計畫，把代管自國防部的眷舍基本修繕後，徵選創意愛屋計畫民眾入住，期限3年，每戶補助20萬修繕及購置空調費用，至今已有34戶進駐鳳山黃埔新村。

其中，教師馮秀真與英籍夫婿，結合兩人幼兒教育及藝術創作專長，進駐眷村建置魚菜共生系統、養護原生植物，並利用回收資源藝術創作，更舉辦親子讀書會、露天電影院、創意市集、創意食堂等活動，邀一般民眾走入眷村對話。

另名申請入住戶吳佩純，則與巴基斯坦籍丈夫積極推動飲食文化介紹，讓眷村居民了解巴基斯坦地理環境、氣候及人文宗教信仰，更讓眷村成為外國穆斯林來台的文化據點。

文化局長尹立表示，以住代護計畫進入全民修屋階段，改由文化局補助民眾自行修繕，每戶10萬元空調設備補助外，也提高修繕經費補助額度，進住年限則由3年延長為5年，共釋出左營建業新村36戶、鳳山黃埔新村28戶，5月31日停止收件。

全民修屋版以住代護計畫詳細內容已上網公告，8日開放預約看屋以來，已有超過千人參與，本月15日到23日止還有黃埔新村7個場次、建業新村10個場次，有意願申請的民眾可把握機會看屋，詳情可查詢「以住代護官網」。

(中時)