朴有天驚爆婚訊 富三代女友「不敢認」有苦衷

朴有天未婚妻黃荷娜遭起底是韓國最大乳業千金。(取自韓網)

黃荷娜疑與朴有天約會照片曝光。(取自韓網)

韓國男團JYJ成員朴有天去年捲入性侵醜聞，今(13日)突傳即將在9月與交往1年的圈外女友、南陽乳業家族27歲外孫女黃荷娜結婚，震驚演藝圈。雖然朴有天經紀公司承認婚訊，但黃荷娜第一時間在社群網站否認有男友的奇怪態度，就讓外界霧裡看花。

黃荷娜因為被爆出將與朴有天結婚，成為韓網熱搜人物，奇怪的是，她第一時間先在Instagram否認交往「我只是平凡的一般人，我沒有在經營網拍事業，可否放過我，真的受到很大傷害」，不過約莫韓國時間下午4時許，她再度PO文「現在爸媽與弟弟都不在身邊，今日特別想念他，不想傷害家人，我被人家罵無所謂，真的對不起」，疑似默認與朴有天婚事。

至於黃荷娜說詞反覆之因，有韓媒就指出，她極可能是因為事先都沒通知家人，導致家人不知道她結婚一事，所以才會在第一時間慌張否認，但也有網友認為，黃荷娜只是否認交往1年與經營網拍說法。同一時間，黃荷娜默默把先前否認文一併刪除。

(中時電子報)