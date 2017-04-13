春雨降臨 嘉義2水庫小有進帳
春雨來襲，嘉義縣11日晚間至12日都有明顯降雨，自來水公司第五區統計至13日下午，嘉義仁義潭及蘭潭水庫有效蓄水率提升0.07％，水庫蓄水量小有進帳；正逢採茶季的大阿里山區茶農也表示，有減緩損失。
嘉義縣12日整天大雨不斷，小雨不停，早上民眾出門上班時，必須攜帶雨具或者開車，才能免於被大雨淋濕，這場春雨一直持續到13日凌晨才稍微停止，13日的白天，嘉縣整天的降雨機率為30％，降雨逐漸趨緩。
今年嘉縣的水情吃緊，仁義潭水庫的蓄水量到4月初都跌破3成，嘉義地區在5日展開第一階段限水，此波鋒面帶來的水氣為水庫稍微解渴。台灣自來水公司第五區處副處長何承嶧指出，截至13日上午8時止，仁義潭水庫進水量有10.48萬立方公尺；蘭潭水庫進水量1.92萬立方公尺；仁義潭有效蓄水率26.10％；蘭潭有效蓄水率39.80％；兩個水庫合計有效蓄水率從29.70％提升至29.77％。
何承嶧表示，數據資料顯示目前水位稍有回升，但仍呼籲持續節制用水，已延長水資源使用時程，並盼再適度降雨，讓嘉義地區免於缺水之苦，雖南部持續有降雨跡象，但此波鋒面是否能有效紓解旱象有待觀察，對水庫水情來說，不無小補。
由於大阿里山區正逢採茶季，先前因缺水而導致產量銳減，阿里山區茶農簡伯修說，這波鋒面雨來襲，至少能減緩產量損失，但如果一直持續下到採收日，其品質將大受影響。
(中時)
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