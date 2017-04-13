精益求精 大馬冠軍生跨海赴弘光取經

大馬學生謝忠健在家鄉比賽拿過冠軍，仍選擇跨海來到弘光科大念書精進技術。（陳淑娥攝）

在馬來西亞奪得彩妝比賽冠軍的謝忠健，跨海來到弘光科大取經，加入「海外青年技術訓練班」美髮美容造型設計科後，拿下2016新加坡髮型設計精英大賽冠軍，締造傲人佳績，成為弘光「新南向」技職教育人才培育典範！

今年22歲的謝忠健，在當地大學原本念電腦資訊系，因不感興趣決定休學，受媽媽開沙龍美髮店影響轉念美髮學院，奪得2015年亞洲太平洋髮型彩妝比賽大會馬來西亞區冠軍後，跨海來到弘光科大念書精進技術。

熱愛參賽謝忠健，給自己推動力，從中獲取經驗累積實力！他說，為了督促自己，只要有空檔就拿出假人頭練習，平均每天練一小時，比賽前夕更超過4個小時，去年先後奪得亞洲盃時尚造型創意競賽佳作、第4屆國際盃美容美髮大賽特優獎、新加坡髮型設計精英大賽冠軍。

弘光科大國際長田其虎表示，學校在「新南向」技職教育人才培育上著力甚深，近年來配合僑委會開辦海青班，傳授東南亞學子烘焙、美髮技藝，不少學生畢業後回國開店，或留在台灣繼續深造、就業。

田其虎指出，謝忠健在馬來西亞學過相關技術、拿過比賽冠軍，還是選擇到台灣進修念書，便是因為美容美髮、烘培技術不斷更新，台灣學界的時尚敏銳度高、技術走在潮流尖端，對東南亞學生極具吸引力。

(中時)