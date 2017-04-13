林明禎挑戰魔術處女秀 體驗「火焰出項鍊」魔法
林明禎27日將發行EP《#Me》，種子音樂推出奇幻魔術秀為新歌暖身，她與台灣最年輕的冠軍魔術師黃柏翰、台灣紙牌手法冠軍許鈞維搭檔合作，首度挑戰魔術，體驗「火焰出項鍊」魔法。
她以神奇的召喚力「升起的牌」，接著黃柏翰一點火，從火焰中立刻憑空取出林明禎的項鍊，她誇讚：「表演前我超擔心魔術師燒到項鍊，還怕他燒到自己的手，一直再三跟他交待要小心，沒想到不到一秒，他就神奇上演『火焰出項鍊』，好厲害！」
為讓粉絲收藏百變的林明禎，EP推出「禎心撲克牌」，許鈞維不斷地利用紙牌炫技，不管是開五堆拉長展示、紙牌走路、擠壓牌開扇、用拇指開扇等等，都展現切牌、落牌、展牌、變牌等超強手法，讓林明禎大讚：「哇！沒想到電視上的魔術秀，竟然活生生在我面前上演，魔術師實在是太厲害、太優秀了！」
林明禎EP《#Me》今（13）日開始預購，將在周日（16日）13：30於台北西門紅樓前廣場舉辦預購簽唱會。
(中時)
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