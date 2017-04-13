偷關公金牌賣近萬元 全買刮刮樂摃龜
關公金牌掛10年竟被偷！后里區中山路五金百貨店內供奉關公，6日被49歲黃姓男顧客，順手牽羊偷走6面金牌，變賣得逞贓款9200元，竟全拿去購買刮刮樂，偷走關公金牌真有報應，黃嫌不但全摃龜還吃上官司，全案訊後依竊盜罪嫌函送。
后里警方指出，有竊盜、毒品前科的黃嫌6日前往中山路五金店，頭戴安全帽入內挑選，走到最裡面轉角處，看見關公神像掛有金牌，再回頭看看門口的老闆沒注意自己，竟心起歹念涉嫌偷走6面金牌，並放入褲子口袋迅速離開，犯案過程不到1分鐘。
警方指出，蔡姓店家隔天要拜拜時，發現關公的6面金牌不翼而飛立即報警，由監視器鎖定多項前科，受保護管束的黃男涉重嫌，前往后里區住處逮捕到案，黃嫌坦承不諱，供稱到五金店要買東西，因生活有困難，看到關公金牌才臨時起意行竊，金牌拿去銀樓變賣贓款9200元，買刮刮樂想大賺一筆，沒想到竟全部摃龜。
蔡姓店家表示，6面金牌以15000元購得，掛在關公身上已經10年了，從沒被偷走。警方指出，黃嫌在神像上動歪腦筋，竟還全砸在刮刮樂，難怪連一張都沒中！全案訊後已依竊盜罪嫌函送法辦。
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(中時)
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