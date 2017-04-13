日航自戰鬥機去年急升空數創新高 7成應對中國

日本防衛省13日公布，航空自衛隊戰鬥機在2016年度緊急升空次數達1168次，創歷史新高，次數超過冷戰時期的最高紀錄。其中對中國飛機的緊急升空次數高達851次，占整體的7成以上，也創歷史新高。

防衛省對於有侵犯領空之虞的外國飛機會出動航自戰鬥機緊急升空，去年是航自戰鬥機緊急升空次數最高的1次，達1168次，次數遠超過冷戰時期舊蘇聯活動頻繁時，1984年創下的最高緊急升空次數(944次)。

此外，中國軍機近來頻繁出現在日本近海上空，使航自戰鬥機緊急升空次數大幅增加。今年3月2日有戰鬥機、轟炸機等13架中國軍機往返飛行在沖繩本島和宮古島之間，釣魚台群島周邊的東海上也常有中日軍機對峙，緊張程度升高，使防衛省加強警戒。

(中時)