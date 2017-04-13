連3年被蜜蜂螫 過敏婦人這回竟休克
62歲陳姓婦人連續3年被自家蜜蜂螫，今年被一隻螫到眼睛下方，竟出現休克昏迷倒地，緊急送童綜合醫院救回一命；醫師邱永偉表示，蜂螫後對蜂毒會產生抗體，第一次被螫有過敏症狀者，日後若再被叮螫，有可能發生嚴重性過敏性休克。
虎頭蜂雖兇猛，蜜蜂也恐讓人喪命！陳婦兒子參加業餘養蜂同好社團，2年前在自家頂樓養了3箱蜜蜂，自採蜂蜜食用，陳婦在2015及2016年遭蜂吻，出現嚴重過敏，症狀一次比一次嚴重，今年3月到頂樓整理物品時，竟又被一隻蜜蜂螫到左眼下方臉部，出現休克昏迷倒地緊急送醫。
陳婦到院時呼吸困難致臉色發疳，血壓降低非常危險，立刻給予氣管插管，施打腎上腺素及抗過敏藥劑等治療，並送入加護病房後續嚴密監視，避免器官衰竭，最後才保住寶貴的生命。
邱永偉指出，多數蜂螫傷僅產生局部腫痛，少數個案出現嚴重中毒及過敏反應，2、30隻以上蜜蜂同時叮咬，可能引起肝腎毒性。陳婦已第3次被蜂螫，蜂螫後對蜂毒會產生抗體，第一次被螫有過敏症狀出現時，以後若再次被叮螫，無論蜂螫次數多寡，甚至只要一隻，都有可能發生嚴重性過敏性休克。
邱永偉表示，過敏反應主要症狀包括局部發癢及全身蕁麻疹、眼眶浮腫、乾咳、喉嚨或胸部有緊縮感，嚴重時會呼吸困難、血壓下降致休克昏迷等，要立刻緊急送醫。被蜂螫不要直接用手擠壓，以免再次刺傷或注入更多毒液，使用大量清水洗淨，避免感染、除去毒液、冷卻紅腫熱痛現象，也可沖掉蜂隻留下的費洛蒙，避免吸引其他蜜蜂前來叮咬。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。