連3年被蜜蜂螫 過敏婦人這回竟休克

陳姓婦人（躺者）被蜜蜂螫到眼睛下方，出現休克昏迷倒地，醫師邱永偉（立者）救回一命。（陳淑娥攝）

62歲陳姓婦人連續3年被自家蜜蜂螫，今年被一隻螫到眼睛下方，竟出現休克昏迷倒地，緊急送童綜合醫院救回一命；醫師邱永偉表示，蜂螫後對蜂毒會產生抗體，第一次被螫有過敏症狀者，日後若再被叮螫，有可能發生嚴重性過敏性休克。

虎頭蜂雖兇猛，蜜蜂也恐讓人喪命！陳婦兒子參加業餘養蜂同好社團，2年前在自家頂樓養了3箱蜜蜂，自採蜂蜜食用，陳婦在2015及2016年遭蜂吻，出現嚴重過敏，症狀一次比一次嚴重，今年3月到頂樓整理物品時，竟又被一隻蜜蜂螫到左眼下方臉部，出現休克昏迷倒地緊急送醫。

陳婦到院時呼吸困難致臉色發疳，血壓降低非常危險，立刻給予氣管插管，施打腎上腺素及抗過敏藥劑等治療，並送入加護病房後續嚴密監視，避免器官衰竭，最後才保住寶貴的生命。

邱永偉指出，多數蜂螫傷僅產生局部腫痛，少數個案出現嚴重中毒及過敏反應，2、30隻以上蜜蜂同時叮咬，可能引起肝腎毒性。陳婦已第3次被蜂螫，蜂螫後對蜂毒會產生抗體，第一次被螫有過敏症狀出現時，以後若再次被叮螫，無論蜂螫次數多寡，甚至只要一隻，都有可能發生嚴重性過敏性休克。

邱永偉表示，過敏反應主要症狀包括局部發癢及全身蕁麻疹、眼眶浮腫、乾咳、喉嚨或胸部有緊縮感，嚴重時會呼吸困難、血壓下降致休克昏迷等，要立刻緊急送醫。被蜂螫不要直接用手擠壓，以免再次刺傷或注入更多毒液，使用大量清水洗淨，避免感染、除去毒液、冷卻紅腫熱痛現象，也可沖掉蜂隻留下的費洛蒙，避免吸引其他蜜蜂前來叮咬。

(中時)