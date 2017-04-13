廣西北部灣港 首季吞吐量激增

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中新社報導，廣西出入境檢驗檢疫局13日通報，作為中國內陸腹地通往東協國家最便捷的出海門戶，今年第1季廣西北部灣港吞吐量激增，磷酸出口出現回暖跡象。廣西口岸年均出口磷酸逾20萬噸，已成為中國最大的磷酸生產出口基地。

(工商)