新興毒品精美包裝以假亂真 彰化擴大校園尿篩
新興混合式毒品逐漸在年輕族群間流行，常被巧妙包裝咖啡包、奶茶包、果凍和軟糖，引誘「染毒」，彰縣府決定編列預算，擴大尿篩，提醒家長若發現孩子有疑似藥物濫用或擔憂誤食而不知情況下，簽署同意書請學校實施尿篩，「及時拉一把」。
彰化縣國、高中校園，每年2次定期和假期過後不定期抽檢學生是否濫用毒品，國中、高中學生總人數約7萬人，前年定期共檢測2552人、去年1768人，驗出毒品反應分別4.09％和1.76％，至於不定期抽檢，前年和去年，分別是646人和660人，檢出0.08％。
縣長魏明谷表示，毒品危害層出不窮，五花八門毒品，常以精美包裝以假亂真，防制藥物濫用問題刻不容緩。
魏明谷說，擴大尿篩最主要目是保護青少年，如果沾染了毒品，縣府也期望能拉他們一把，透過用心輔導，讓孩子們有改過向上的機會，同時也呼籲家長平時多關心孩子的生活狀況。
學生校外會督導謝孟椒說，校外會一直強化對中輟生、在校高關懷學生等巡迴輔導，舉辦展翅計畫，從縣內學生染毒比例下降的數據來看，發揮相當的成效，擴大尿篩，是為了擴大預防。
教育處長鄧進權說，尿篩試劑一劑成本約65元，今年編列450萬元經費，必要時可追加，執行擴大尿篩，並不是意味學生都是可疑分子，而是要做到「一個都不能放棄！」盡所有的力量，即時拉染毒學生一把，並提醒所有家長一起關心。
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(中時)
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