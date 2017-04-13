北京首季疏解提升 市場與物流得佳績

據新浪財經報導，2017年第1季，北京市場和物流中心疏解提升工作取得較大進展，全市累計完成28個市場和2個物流中心的疏解提升工作，完成進度高於去年同期12個百分點。按照計畫，今年將疏解提升市場120個和物流中心38個。同時，北京也在持續完善便民商業網點的建設。

(工商)