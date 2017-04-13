拍訪歐預告 羅智強練奏國歌頻走調

前總統府秘書長羅智強為拍一支歐洲行預告片，嘗試直笛吹奏國歌旋律。(羅智強提供)

為拍訪歐預告片，羅智強勤練奏國歌頻走調。(羅智強提供)

羅智強「走調了」！這前總統府秘書長為拍一支歐洲行預告片，做了生平超大膽的嘗試。他手拿直笛吹奏國歌旋律，雖然走音頻頻，但成就感滿滿！他說，下周自己要走出台灣，進行一個月的訪歐首都之旅，為未來投入台北市選戰，累積更多市政願景的參考。

羅智強宣布100萬讚即投入台北市長選舉後，近來積極關心時政，為可能參選台北市長做準備。他今(13)日透露，下周三（4月19日）將前往歐洲進行「首都之旅」。在為期一個月的時間，他打算參訪巴黎、盧森堡、布魯塞爾、阿姆斯特丹、柏林、布拉格、維也納、布達佩斯等城市。

羅智強說，想當「台北的眼睛」，藉由出訪吸取其他城市的經驗，一方面補他自己的市政學分，另一方面，透過親身體驗，為未來投入選戰時，充實市政願景以及提出市政藍圖時的參考。

看到柯文哲出訪東南亞，卻沒帶「謙虛的心」與「願學的腦」出去，失禮的亂批評其他城市，羅智強覺得很可惜，他心有所感地說，台北最大的「進步原力」其實是「謙卑」，因為謙卑，才能看見別的城市的好與值得學習的優點。

為了此趟行程，羅智強請朋友義務跨刀，以「國歌」為主題，拍了一隻歐洲行的預告片。在還未曝光的預告片中，他意外地手持直笛就定位，以走音般的童稚趣味，完成了人生的直笛處女秀。

羅智強說，自己是在女兒們的指導下完成惡補，對於一星期的學習成績，他自我評價說：「雖然一直走調，但從完全不會，到能吹完國歌，還滿有成就感的。」

(中時電子報)