人民幣中間價 大漲近300點

中新社報導，美國總統川普在接受華爾街日報採訪時表示，中國不是匯率操縱國，美國政府不會在本周即將發佈的1份報告中將中國列為「匯率操縱國」。

上述言論發出後，今日，離岸人民幣對美元即期匯率在紐約尾盤上漲167點，而中國官方當天公布的人民幣對美元匯率中間價較前一交易日大漲289個基點，報6.8651，創下近3個月來最大漲幅。

(工商)