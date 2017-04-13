安以軒明星表妹訂婚 透膚白紗深V曬美胸辣爆

安以軒、向以丞貼臉自拍，姊妹感情相當親密。（圖／取材自安以軒微博）

安以軒上月與澳門百億身家CEO陳榮煉登記結婚，並將在6月補辦婚禮，升格當新婚人妻的安以軒，出席活動時舉手投足都充滿新婚喜悅，而喜上加喜的是，安以軒表妹向以丞近期也文定，而安以軒也特別撥空現身會場，為向以丞獻上祝福，同時曬出表妹婚紗照，新娘子向以丞身穿透膚白紗開深V、曬美胸，大秀好身材。

安以軒上月與CEO陳榮煉登記結婚，小倆口將在6月補辦婚禮。（圖／本報系資料照片）

向以丞以演員出身，由戲劇《智勝鮮師》出道，並陸續推出《我租了一個情人》、《上流俗女》與《校花的貼身高手》等作品，而昨（12日）是向以丞文定的日子，安以軒也現身會場，替表妹送上祝福，安以軒與身穿中式禮服的向以丞貼臉合照，雙姝都是濃眉大眼、櫻桃小嘴，足以見識到家族強大基因。

安以軒昨晚也開心在微博發文，迎接「雙喜臨門」，祝賀向以丞「手牽手奔向幸福的生活，他等了妳那麼久～真愛，今天看見他充滿愛的眼神看著妳，好替妳開心。」安以軒也曬出表妹婚紗照，新娘子向以丞身穿透膚白紗，禮服巧妙用花樣遮住重點部位，而胸口開深V，火辣事業線一覽無遺，向以丞婚紗大尺度又不失典雅，模樣美爆。

(中時電子報)