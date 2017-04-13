未雨綢繆 彰化田中鎮土石流防災演練
未雨綢繆！颱風季節即將到來，農委會水土保持局今(13)日，在有土石流潛勢溪流經過的田中鎮復興里舉行土石流防災疏散避難演練，鎮長謝文賢擔任防災指揮官，不少老人家在逼真的演練後都說「只怕萬一、不怕一萬」。
謝文賢說，田中鎮位在八卦山南麓，921震災時山地地曾經嚴重崩塌，其中的復興里與香山里，則更分別有1條土石流潛勢溪流的威脅，儘管至今不曾發生過土石流災情，但為防範未然 ，特別舉辦這場演習，且是全國3個演練單位之一。
鎮公所這次聯合田中警分局、田中消防分隊與社區民眾90人，模擬颱風來襲，復興里颱發生土石流，公所成立災害應變中心，社區也立即自主防災組織動員，隨即配合緊急疏散避難計畫進行疏散、搶救及安置收容，直到災後的復原。
「颱風天就睡不著！」1名參與演練的王姓老人家說，住在山腳下，每次遇到颱風來或是下大雨，一看到家門口的道路出現混濁的泥水，就會擔心土石流爆發，參加演習後，「知道要怎麼逃才安全，應該比較不會緊張了」。
(中時)
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