畫家鄉地圖 大埤國小兩張地圖啵棒

大埤國小學生踏查酸菜館，眼見為信才畫出家鄉地圖。（大埤國小提供）

大埤國小學生畫的兩張地圖都獲獎，包辦第一名和第二名，此為第一名作品「神機廟算」。（周麗蘭攝）

第二名的「大埤Papago」以大富翁的概念畫地圖。（周麗蘭攝）

小朋友眼中的地圖該長甚麼樣子？大埤國小學生實地走訪鄉內10多座廟宇、10幾個景點，用繪本的筆觸手繪了「神機廟算」、「大埤Papago」2張家鄉地圖，考據詳實、色彩鮮豔，像藏寶圖一樣令人想收藏。

財團法人研揚文教基金會等單位共同補助雲林縣國小舉辦家鄉地圖比賽，第一年有10所國小參與，大埤國小學童為了畫得真實，實地踏查訪談，包辦第1名、第2名。

校長林明淵表示，雖然小朋友都住在大埤，很多人也只聽過景點，為了畫地圖的緣故走入實境，訪談爺爺奶奶後，更體會彼此的生命是連結的。

大埤國小老師先帶小朋友上網查看大埤鄉地圖，一組決定以廟宇眾多的特色為題，一組以景點美食為觀點，分頭踏查採集資料，一天之內各跑完10幾所廟宇、與10幾個景點。

林明淵說，小朋友走訪後融入了感情，繪圖的心態像在導覽，希望更多人了解大埤鄉故事，「神機廟算」像是摺疊書，「大埤Papago」既是地圖也是大富翁遊戲。

大埤國小特色課程是繪本製作，畫家鄉地圖派上用場，五年級生使用色鉛筆、六年級生使用廣告顏料與水彩，整整畫了一個月收工，效果驚豔到不敢置信是自己畫的。

學務主任蘇雅雯說，既然是地圖就必須有功能，比例尺、方向都是準確的，結合鄉土教育，想畫的每個景點都真的走過了，小朋友畫完地圖很有成就感。

(中時)