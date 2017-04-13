美和科大方姿晴學習逆轉人生，考取5國立研究所

美和科大方姿晴家境清苦，卻以學習逆轉人生，順利考取5所國立大學研究所。（潘建志翻攝）

美和科大方姿晴家境清苦，卻以學習逆轉人生，順利考取5所國立大學研究所。（潘建志翻攝）

屏東美和科技大學資訊科技系大四學生方姿晴，從小父親過世，工作養家的哥哥又不幸發生意外癱瘓，家中陷入困境。姿晴未自暴自棄反而更加努力，大學4年中取得4張證照、發表3篇學術論文，還多次比賽獲獎，目前已考取5所國立大學研究所。

姿晴國小時候父親因病離世，由哥哥撐起家計，家中經濟狀況不好，被列為低收入戶。國三時哥哥工作時發生嚴重意外而癱瘓，龐大的醫療費用讓家裡經濟雪上加霜，所幸在阿姨幫助下順利完成高中學業，並考上美和資科系。

雖然環境困苦，但姿晴生性樂觀，不怨天尤人，和同學相處融洽，是同學眼中的開心果，大學4年都擔任班代表。她積極求學，學業成績總是名列前茅，大一開始就參加各項訓練、競賽，出席研討會，並擔任課程助教。

姿晴目前已取得4張國際資訊專業證照、3篇學術論文、1項發明專利，也曾獲得全國智能創新應用大賽第2名。她計畫未來繼續讀書，目前已考取包括台灣科大、台師大、台北大學等5所國立大學研究所。

方姿晴說，家中狀況只能想辦法改善，未來才可能變得更好。目前身為學生任務就是把書讀好，努力讓自己擁有專業技能，才是解決問題做法，也很感謝師長一路上的鼓勵。

(中時)