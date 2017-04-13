田徑》波特師弟佛朗西斯改披英國戰袍

「閃電」波特的師弟佛朗西斯決定改披英國戰袍，兩人有機會在倫敦世錦賽正面交鋒。(美聯社資料照)

國際田徑總會最近通過了牙買加「閃電」波特的師弟佛朗西斯的轉籍，他可以在今年的倫敦世界錦標賽代表英國隊參賽，屆時有可能會在賽場上與師兄波特正面交鋒。

現年22歲的佛朗西斯，出生於英國海外屬地蒙特塞拉特，5歲的時候離開蒙特賽拉特前往安地卡及巴布達，由於長時間處在加勒比海，接受波特的恩師米爾斯指導訓練，因此名義上可以說是波特的師弟。

佛朗西斯在去年的牙買加比賽中200公尺項目跑出19秒88的成績，去年在自家門前更是跑出19秒67，可惜不被國際田總承認，可惜因為受傷導致錯過了里約奧運。

英國田協日前宣布佛朗西斯回到英倫的這項好消息，對於今年的世錦賽更添信心，尤其是400公尺接力賽有機會與波特領軍的牙買加隊一較高下。

(中時電子報)