6月雙城論壇 陸委會：需要時提供北市協助

針對近日傳出6月要舉行雙城論壇，陸委會副主委邱垂正在今（13）下午舉行例行記者會時表示，雙城論壇將有促於兩岸城市的良性互動，促進經貿交流，陸委會基於統籌兩岸事務的立場，會持續關注台北市跟上海的交流。

邱垂正表示，目前台北市目前沒有就雙城論壇聯繫本會，但需要時也會提供台北市必要協助。

(工商)