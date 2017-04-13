以色列與矽谷新創秘密 經驗論壇解謎

新竹市政府與駐台北以色列經濟文化辦事處、安侯建業聯合會計師事務所、行政院青創基地攜手合作，21日舉辦「以色列X矽谷新創經驗分享論壇」，市長林智堅（右四）盼帶動新竹市知識經濟發展。（郭芝函攝）

新竹市政府與駐台北以色列經濟文化辦事處、安侯建業聯合會計師事務所、行政院青創基地攜手合作，21日舉辦「以色列X矽谷新創經驗分享論壇」，盼藉由新創經驗分享，解開以色列與矽谷新創秘密，提供新竹在地新創業者、新竹科學園區及中小企業廠商創新創業新知，帶動新竹市知識經濟發展。

新竹市長林智堅表示，新竹市和以色列、矽谷有許多相似之處，以色列是全球創新王國，矽谷則擁有史丹佛、柏克萊等頂尖大學，至於新竹市，不僅擁有年產值超過1兆的新竹科學園區，更聚集多所國家級研究中心與5所大學，造就新竹市獨特的「學歷高、所得高、出生率高、平均年齡全國最低」3高1低城市DNA，為城市帶來旺盛的競爭力與創意。

清華大學校長賀陳弘也指出，新竹市和以色列、矽谷具有3大關聯，分別是「創新價值、人才與教育」，尤其對於教育的重視，讓社會氛圍充滿創新文化，並強調未來的清大教育學院將強化培養中、小學教育新創師資，「這裡的人會越來越聰明、越來越創新。」

新竹科學園區管理局長王永壯則說，過去台灣與矽谷較多連結，盼透過此論壇，加深竹科與以色列新創產業的鏈結。駐台北以色列經濟文化辦事處經貿處長葉嵐表示，以色列與新竹市的新創產業都深具潛力，也都獲得政府、學術界與產業界的支持，期望藉由此論壇找到更多合作機會。

21日上午10點至12點，「以色列X矽谷新創經驗分享論壇」將在新竹市文化局演藝廳國際會議室舉行，由駐台北以色列經濟文化辦事處經貿處長葉嵐，以及中經合創投公司合夥人陳儀雪共同分享以色列及矽谷的新創經驗，為新竹市在地的新創業者及中小企業主提供創新觀點，歡迎各界報名。

(中時)