「俢車不一定要花錢」 江政叡功夫傳授國中生
自己的鐵馬自己修！溪陽國中70%的學生騎腳踏車，卻經常為了車子壞了送修傷腦筋，大慶商工汽車科學生江政叡今天獲「特准」公假到溪陽指導修理與保養單車的撇步，並告訴學弟與學妹「修車不一定要花錢」！
江政叡的父親在員林市經營腳踏車行，從小耳濡目染學得修車好手藝，目前就讀高三，修車功夫已是「師傅級」，原本相當木訥的他，高二時接受父親友人賴俊良鼓勵，開始到國中 、小校園作公益，他的善舉獲得大慶商工認證 ，只要他申請，都會特准他公假 。
日前溪陽國中「溪陽騎跡」活動，江政叡得知這所國中赫然有70%的學生是騎腳踏車，於是又經賴俊良穿針引線，昨天他不辭老遠專程來到溪州教導這群單車族修車。
「剎車線要這麼調」、「記得鍊條要上油」…，江政叡神情專注解說、提醒，國三學生學會了馬上現學現賣，當起小助手。江政叡當場變成溪陽孩子眼中的「大哥」，他就說，到偏鄉教會孩子修單車，不僅有成就感，也交到很多好朋友。
溪陽國中校長黃森明表示，孩子學會修理單車，以後上下學再也不怕「顧路（車子故障） 」，尤其是，他們從江政叡的身上學習到服務精神，才是這次活動最有價值的地方。
(中時)
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