三光幫經營賭場借現金　賭客還不起遭斷手腳

警方查獲新竹三光幫分子56歲蔡姓男子經營的流動執業賭，查扣大量賭具、監視器、5台營業用點鈔機及130餘萬元現金。（黎薇攝）

賭場，提供天九牌、卜克牌等賭具供賭客下注。（黎薇攝）

警方查扣5台營業用點鈔機及130餘萬元現金，可見賭場現金流動相當大。（黎薇攝）

警方瓦解新竹三光幫分子蔡姓男子（中）經營流動執業賭場聚賭，賭客還不起錢再暴力討債。（黎薇攝）

新竹三光幫分子56歲蔡姓男子在新竹市經營流動執業賭場，提供天九牌、卜克牌等賭具供賭客下注，賭客若賭輸或攜帶現金不足，蔡嫌會好意主動借貸現金給賭客週轉，1名賭客簽下500萬本票後無力償還，遭賭場圍事小弟恐嚇、毆打暴力討債，造成腳斷、骨折，手段凶殘。

頭份警方分局與刑事警察局中部打擊犯罪中心第四隊專案小組長期監控，12日動員優勢警力攻堅蔡嫌經營的大型職業賭場，帶回工作人員和賭客近30人，查扣大量賭具、監視器、5台營業用點鈔機及130餘萬元現金，可見賭場現金流動相當大。

中部打擊犯罪中心偵六隊長游文勝說，流動執業賭場設於4層樓投天厝，1樓開設藝品店掩護，警方以優勢警力突破兩道大門，攻入3樓賭廳時，賭客驚慌到處逃竄，大把現金丟在地上，有人試圖逃上頂樓跳樓逃逸，都被警方及時制伏。

(中時)