三光幫經營賭場借現金 賭客還不起遭斷手腳
新竹三光幫分子56歲蔡姓男子在新竹市經營流動執業賭場，提供天九牌、卜克牌等賭具供賭客下注，賭客若賭輸或攜帶現金不足，蔡嫌會好意主動借貸現金給賭客週轉，1名賭客簽下500萬本票後無力償還，遭賭場圍事小弟恐嚇、毆打暴力討債，造成腳斷、骨折，手段凶殘。
頭份警方分局與刑事警察局中部打擊犯罪中心第四隊專案小組長期監控，12日動員優勢警力攻堅蔡嫌經營的大型職業賭場，帶回工作人員和賭客近30人，查扣大量賭具、監視器、5台營業用點鈔機及130餘萬元現金，可見賭場現金流動相當大。
中部打擊犯罪中心偵六隊長游文勝說，流動執業賭場設於4層樓投天厝，1樓開設藝品店掩護，警方以優勢警力突破兩道大門，攻入3樓賭廳時，賭客驚慌到處逃竄，大把現金丟在地上，有人試圖逃上頂樓跳樓逃逸，都被警方及時制伏。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。