高雄小港區國小學童 拚籃球機投籃
台電大林廠、鳳林國小13日在小港社教館室內體育場舉辦「小小林書豪計時投籃賽」，吸引百餘名小港區各國小高年級學童報名參加。
主辦及贊助這項活動的台電大林發電廠副廠長鄭盛銘表示，台電基於回饋社會、照顧社區、獎勵學童信念，在小港區辦理體育競技，盼藉由各國小球賽聯誼，鼓勵學童強健身體。
這項競賽活動個人賽共50人報名，團體隊伍則有20隊、60人參加，主辦單位搬來投籃機，每人2分鐘計時投籃，個人組明義國小參賽學生黃彥傑，以483分奪冠；團體賽則由桂林國小「籃球火隊」，以總分1135分勝出。
黃彥傑是籃球校隊，他說平時就常到大賣場玩投籃機，和籃球場的球框比起來，投籃機電子感應計數好玩很多。
高市社教館館長沈坤佑表示，社教館設有籃球框架，租用電子投籃機進行比賽則是初體驗，讓比賽趣味及聲光臨場感大增。
(中時)
關鍵字：小小林書豪計時投籃賽、小港區
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