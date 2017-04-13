車輛駛出摩鐵遇警臨檢 起出毒品送辦
桃園市中壢警分局興國派出所13日凌晨至元化路二段1家摩鐵臨檢，發現1輛自小客車見到警方後，隨即想開車離去。警方見其形跡可疑，上前盤查果然找到毒品，訊後將車上3人依毒品危害防制條例移送法辦。
警方表示，24歲吳姓男子駕車載著20歲黃姓林姓女子，正要從摩鐵離去，但駕駛見到警方相當緊張，且2名女子不斷低聲交談。警方上前查看，果然在儀表板上發現K他命香菸8支，又在黃女包包找到2包0.78公克、0.83公克的安非他命及2支K他命香菸、安非他命吸食器1組。後來又在車輛後座搜到毒品咖啡包6包共重46.83公克，K他命7包重20.87公克。且3人採集尿液及毒品檢驗後均呈陽性反應，全案依毒品危害防制條例案移送偵辦。
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(中時)
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