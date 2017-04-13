南市刮刮樂大盜 順利收押入監

陳姓刮刮樂大盜被南檢收押偵辦。（黃文博翻攝）

上個月才在台南遭警查獲的刮刮樂大盜似未能痛改前非，本月仍持續犯下多起竊案，南市警六分局見竊嫌食髓知味，不知悔改，特別派員專責佈線跟監埋伏，終於在昨日緝獲陳嫌歸案，並建請檢察官向法院聲押獲准，多家彩券業者知道陳嫌收押入監後，莫不高聲喝采，感謝警方的用心戮力。

陳姓竊嫌上個月湊巧在玄天上帝遶境隊伍內受困而遭警逮獲，但此種巧合卻未能讓他頓悟「舉頭三尺有神明」、「人在做，天在看」，陳嫌不但沒有金盆洗手，仍把歪腦筋動到弱勢族群身上，持續在彩券行竊取刮刮樂。警六分局決心徹底剷除這個「治安未爆彈」，因此特別派員專責佈線埋伏跟監陳嫌。

昨日早上趁陳嫌於西門路賣場內竊取香菸時，當場以現行犯將其逮捕歸案，並隨案移送至地檢署聲請羈押獲准，陳嫌關進了大牢，鄰里社區內的「治安毒瘤」終被摘除，彩券行知道此事都鬆了一口氣，並讚許檢警的作為真是大快人心，台南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進還特地來函致謝。

警六分局強調，陳嫌所犯案件多屬「民生竊盜」，都直接踩在民眾的切身之痛，且弱勢團體謀生不易，政府才會提供庇護性就業，讓其經營公益彩券。竊嫌不但不能同理其弱勢處境，反而變本加厲，犯案竟挑彩券行下手，甚至以犯罪維生，實在是天理難容，警方因此特別建請檢察官聲請羈押入監獲准，總算能中止陳姓慣竊的犯罪惡行。

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(中時)