風太大 德安航空飛蘭嶼班機偏移 衝撞圍籬

飛機衝出跑道，機鼻及引擎受損。（瑪拉歐斯提供）

德安航空飛往蘭嶼的DHC-6-400機型，傍晚降落蘭嶼機場時，疑因為側風過強飛機衝出跑道，造成飛機機鼻及引擎受損，德安董事長郭自行表示，飛機上有16人、2位機組員都沒受傷，已經全都已經平安下飛機。

DHC-6-400機型滿載為19人，今天下午4時30分載著16位乘客要降落蘭嶼機場時，疑側風過強飛機衝出跑道，衝進水溝撞上圍籬後才停住，所幸機上乘客及機組員並未有人受傷，平安離開飛機，航空公司表示，飛機確切的受損狀況還要進一步檢視才能確認。

(中時)