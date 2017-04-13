不滿小英年金改革 工鬥苦行北抗議
「英派革新攏係假！」總統蔡英文上任將滿1周年，由30多個勞團組成的「工鬥」團體，不滿小英年金改革規劃，今（13）日集結高雄勞工公園，展開18天徒步苦行，預計4月30日抵達台北，5月1日勞動節當天出席凱道大遊行，疾呼政府傾聽基層勞工心聲，建立年金基本保障及透過稅改支應財源。
工鬥指出，2016總統大選前，蔡英文與工鬥團體見面，曾允諾當選後，年金政策「讓勞工有最低保障」，及「解決國道關廠案」等數項政策承諾，未料上台後，承諾一一跳票，反而讓勞工處境更加困難。
工鬥認為，小英政府毫無作為，更塑造世代對立，台灣面臨低薪、少子化，但老年人「繳的少，卻領得多」，儼然是殘害年輕人，一但勞保破產，大家都領不到。然而，小英片面推行「多繳、少領、延後退」方案，使得原本保障不足的勞工權益再受削減，如此「無疑不是改革，而是修惡。」
工鬥提出兩點訴求，建立年金基本保障，不分職業別者，年滿65歲、且社會保險投保達一定年資者，其現行職業年金未達基本保障額度者，政府應補足，而基本保障額度比照法定基本工資。另外，可借鏡國外作法，保障財源應由政府稅收支應，目前台灣基本稅收太少，必須進行稅改整頓使財源充裕。
工鬥也攤開勞保局2017年1月最新統計數據，工作30年退休勞工，每月勞退僅得請領17518元，農、漁保平均7300元、國保約3700元，這樣的年金額度，相較於政府自己對於老年退休的需求評估3萬0901元，明顯不足許多，在在顯示現今年金制度使得多數人老年生活「保障不足」，甚至難以維繫。
高雄市產業工會理事長江健興認為，「台灣要走向福利國，至少要讓你的人民要有基礎年金」，最好能調到基本工資水準，他舉例一個勞工若服務30年、投保最高薪資，勞退每月頂多領2萬初頭，軍公教還有3萬多，退休勞工別說買不起房子，也無法有品質過生活，疾呼小英多多傾聽勞工心聲，別只聽資方意見。
工鬥團體徒步苦行，預計18天，由於成員大多為勞工必須上班，無法全程參與，目前包括桃園市產總顧問毛振飛、副理事長廖嘉泓、秘書葉瑾瑜等3人會走完全程，4月30日到達台北，沿路會有桃園、新北等工會現身力挺，眾人將在51凱道大遊行向小英政府表達嚴正抗議。
(中時)
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