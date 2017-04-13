真愛台灣 即刻形動》棒球軍團S無敵 壽山高中橘色風暴展露光芒！

以拔河、桌球、柔道等競技揚名國際的壽山高中，今年將由校內棒球隊員組隊，首度參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台任務賽，圖中為教練黃冠昇。

以拔河、桌球、柔道等競技揚名國際的壽山高中，今年將由校內棒球隊員組隊，首度參與「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台任務賽。沿途將由林口洪福宮接棒後，直達新屋永安漁港，全程共長34.27公里，首度應戰全馬挑戰的表現令人十分期待。

校長徐宗盛表示，學校在推展國際教育上不遺餘力，日本、韓國國際教育旅行、澳洲遊學團、日韓姊妹校締結等成果有目共睹。校內的運動競技成績更是出色，拔河隊曾代表台灣出征，獲得世界盃拔河錦標賽青少年組公開賽銀牌以及錦標賽銅牌等，多項體育戰績揚名國際，可見學校在推廣運動教育的付出與努力。此次環台路跑活動，將由校內棒球隊叩關，校長對於這群小橘子們的表現信心十足。

校長徐宗盛。

這群由棒球隊組成的六人校隊，在教練黃冠昇訓練之下，由鍾効辰同學擔任隊長，率領其他五位選手游騰軍、莊鈞傑、陳昱齊、黃俊銓、蔣欣呈共同挑戰全馬完賽。身為棒球隊隊長，他表示雖然大家是棒球隊員，但也鍾愛路跑挑戰。這次活動其實與棒球運動相似，都是需要團體合作方能發揮最大績效。因此期許大家不論過程如何艱難，都一定要盡全力跑下去。教練黃冠昇表示，為了此次活動，特地規劃每個禮拜有兩天加重晨操路跑訓練。過程中，曾有選手因訓練艱辛而掉淚，但往往在下一秒鐘就擦掉眼淚，咬牙前進。隊友們為挑戰所付出的努力，看在教練眼裡非常感動。

也因為平時訓練就十分紮實，無論是體耐力或團隊默契都相當良好，隊員們對於首度長跑挑戰並不畏懼，大夥兒展現出一股橘子軍團勢如破竹必勝的氣勢與勇氣。 奔跑吧！橘子軍團，如同揮棒的那一刻，用力奔回本壘迎向勝利！

(中時電子報)