獲判無罪名車卻被檢方賣掉了怎麼辦？
北中南各地檢署日前都有刑事犯罪工具及不法所得財物拍賣，其中雲林地檢署拍賣的3輛汽機名車，係賣春集團不法所得所購置，該案尚在偵查中，也引起一般人疑惑，案件還沒判決定讞，就提前將被告不法財物變賣，萬一最後無罪確定，被告要求歸還車子，卻已無車可還，怎麼辦？
雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，剝奪不法所得與犯罪工具，係基於「任何人不得因犯罪享有利得」的理念，就像小偷偷了金飾，變賣成現金，依舊法只能查扣不法所得的金飾，現金卻仍為被告享用，有違公平正義原則，新法放寬對不法所得的認定，不僅在於直接犯罪所得，由犯罪所得變換的財物也屬查扣範圍。
黃怡華表示，有的查扣物有保存期效與價值時效，例如汽車被查扣時是新的，待司法審判結束，不論被告有罪或無罪，查扣物早已折舊損壞，而先前曾查扣烏魚腱海鮮食品也一樣，俟判決確定早已腐壞，如再發還給被告，損失的還是被告，若被判無罪，豈非更不公平。
檢察官施家榮指出，舊法除非被告自動繳交，所有查扣物均需待判決定讞才能處置，新法無需經被告同意，就能在偵查中將查扣物拍賣變現，俾保值、保鮮又好保管，也能紓解贓物庫爆滿為患的窘困，被告若獲判無罪，再把拍賣所得發還，有罪則依法沒歸公庫。
(中時)
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