挪威製造「可游泳」的水下子彈

超空蝕效應概念圖，子彈外有一層空氣可以使子彈維持高速度。(圖/網路)

一家挪威公司研發出「可游泳」的子彈，也就是這種子彈可在水下擊發並仍有威力，他們已研發出各種北約子彈的模格，正在向美國海軍推銷：對於特種作戰作任務與反水下威脅都極有用處。

許多動作片中，主角被匪徒拿槍追殺時，經常會跳進水裡藏身，匪徒接著繼續對水面一輪掃射後再離去，但是主角就是能夠憑著水的保護力而逃出生天。這種情節大致符合物理法則，因為水的阻力很大，只要主角潛水大於1公尺就能有效躲避子彈，不過現在這種逃生招式可能不見得管用了。

軍事網(military.com)報導，挪威DSG技術公司的特種部隊武器總監克里斯塔．阿克尼斯（Kristian Aksnes）表示，該公司已完成「CAV-X超空泡子彈」的研發，這種子彈是利用超空蝕效應（Supercavitation），使子彈在水中擊發時，子彈的週邊會出現一層空泡隔絕水的阻力，使子彈仍然可以維持很高的動能。

槍可以在水下擊發(火藥內有氧化劑)，但是子彈在水下僅1公尺就失去威力。

由於事涉技術機密，阿克尼斯沒有說明如何讓子彈出現超空蝕效應，他僅說這種子彈與穿甲子彈在材質上相同，採用是黃銅製的彈殼和硬化鎢的彈頭。在該公司的官網上已經列出目前CAV-X水下子彈的各種規格，包括5.56mm、7.52mm和12.7mm，至於更大口徑則仍在研發中。據該公司稱，這些子彈在一般環境(非水下環境)性能與普通子彈沒有差別，而重機槍使用的12.7 mm子彈在水下有60公尺的有效射程。7.62步槍子彈可以有22公尺有效射程，而 5.56步槍子彈在水中有14公尺。

阿克尼斯表示，水下子彈也引起了美軍的興趣，指稱這會是特種部隊最希望使用的子彈，可以取代水下標槍武器。此外阿克尼斯認為除了特種作戰之外，水下子彈也有防禦用途，可以協助進行反魚雷和反水雷的工作，直接在水下開槍，將威脅物提前引爆。

(中時電子報)