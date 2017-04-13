地產地銷 屏東市開辦首間農產直銷所
產銷不直接始終是小農心中的痛，屏東青年趙文俊師法日本銷售模式，以在地農產、當地銷售概念，在屏東市開辦全縣首間「農產直銷所」，2場說明會吸引超過百位農民前往關注，最終將篩選30位小農，店鋪可望在5月中旬盛大開幕。
長期關注故鄉發展的趙文俊指出，屏東屬農業大縣，不少家庭依著這塊土地種出來的作物養活一家老小，但小面積耕作小農，始終無法將產品直接送到終端客戶手上，只好以低廉價格交到盤口，無法得到該有的利潤。
為解決這問題，他多次前往日本進行產業觀摩，發現日本全國有超過1萬4000家農產直銷所，數量逼近超商家數，所有直銷所都提供小農擺設空間，價格由農民自訂，數量足以供應鄰近社區家戶採買所需，不僅達到生產者與消費者的信任關係，也達到環保碳足跡的減少。
「別人可以，我們一定也能」，趙文俊將消息釋出後，獲得廣大迴響，已有數十位農民報名參加，第一階段預計篩選30人，目前進入最終布置階段。
投入有機蔬菜種植的羅秉諺說，終於盼到有一天能在架上看見自己產品，打著自家品牌及標籤進行販售；雞農陳建福則掛保證，產地有把握將最新鮮雞肉以最快速度送達店鋪，且省下的運輸費用都將回饋給消費者，至少有2成降價空間。
(中時)
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