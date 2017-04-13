真愛台灣 即刻形動》好漢坡上的運動英雄 成德高中跑出精彩每一天！

成德高中選手群。

教育，給了他們鍛鍊成精的歷程，

賽事，給了他們肯定人生的舞台。

成德高中校長黃小芳以簡短的兩句話道出學校培養運動人才的教育方向。位於新竹區丘陵之頂的成德高中，地理環境優美一面可俯瞰新竹地景，三面環繞著自然美景，彷彿置身世外桃源。體育班為成德高中的驕傲，在國家級教練和教師的帶領下，各項運動競技表現優異，曾在田徑、拳擊拿下團體總冠軍、棒球晉級8強，是比賽場上的常勝軍。校長稱許同學們這次能藉參加「真愛台灣 即刻形動」的路跑活動，凝聚精神學習團隊合作與堅忍不拔的毅力，磨練優秀運動員的韌性，表現自我、朝各自夢想前進。

黃小芳校長。

教練高慶華表示，隨著比賽的日子越來越近，練習的項目也更集中。整體訓練增加野外跑的訓練課程，讓選手身心方面都適應柏油場地長時間跑的狀況。透過去年參賽經驗，也加強選手們配速調整的修正，並持續叮嚀選手增進肌力等多項基本動作訓練，並確實在飲食上做正確調整。

在平常訓練中，選手經常透過學校前的山坡地訓練體力，往往一天之內重複跑上百來回是稀鬆平常之事。因此大家都稱這山坡地為成德高中的「好漢坡」。隊長黃倚烽與隊員們相互激勵，表達在奮鬥過程中絕不可有一絲鬆懈的時刻。隊員張柏霖提及路跑訓練中，體力是最大的挑戰，他會突破各種困難努力朝目標邁進。陳弘恩同學享受路跑時風吹在臉上的感覺，讓人心曠神怡；林晉陞與林健忠同學喜愛在跑道上奔馳、挑戰極限；陳維倫同學則表達不放手追逐夢想的決心。六位大男孩不怕辛苦，每日反覆的訓練只為成就今年全馬的團體完賽好成績。就讓我們拭目以待成德高中的好表現，大聲為這群好漢坡上的英雄們加油吧！

(中時電子報)