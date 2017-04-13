亞餐9人考取烘焙乙級證照 創新高
亞洲餐旅學校學生今年參加勞動部乙級證照檢定，有九人考取烘焙乙級證照，超越去年七張記錄，再創新高，另一人通過中餐乙級，共有十位同學通過取得乙級證照，為學校餐旅專業教學做了最好的見證，校方特別頒發獎金鼓勵。
亞洲餐旅學校為全國唯一餐旅專業職校，聚焦於餐旅專業教學，為配合十二年國教「適性揚才」宗旨，破除傳統社會升學主義的迷思，特別規劃餐旅多元學習與務實致用課程，以「做中學」的教學模式。亞餐特別規劃的專業課程改變學生的學習態度，經過多年的努力，學生從拒學轉變為想學、進而想學更好，亞餐學生不再以取得丙級證照為滿足，紛紛進階挑戰高難度的乙級證照，甚至雙乙級證照。
今年烘焙在陳永富、楊文秀，中餐在彭聖傑等三位專業老師積極認真的輔導下，蔡欣祐、傅柏勛、林家賢、王奕森、吳淑渝、余佩華、姚姿安、張德瑾、蔡旻淳等九位同學考取烘焙乙級證照，再度為學校寫下新紀錄，另一位蔡玉君同學則通過中餐乙級檢定。
亞餐校長書國範表示，一般高職學生能考取餐旅職類乙級證照有如鳳毛麟角，經過亞餐特別規劃的專業課程學習後，每年均考取二、三十張乙級證照，可見學校餐旅專業教學的成效。
(中時)
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